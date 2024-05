Gasperini, l’Atalanta vuole blindarlo a prescindere dagli esiti delle due finali. Dopo la Coppa Italia inizieranno i dialoghi con la società

Gian Piero Gasperini stasera si contenderà la finale di Coppa Italia alla guida dell’Atalanta. Contro la Juventus il mister di Grugliasco si batterà nella prima di due finali con la Dea, squadra che dopo l’ultima importante vittoria contro la Roma ha fatto un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League: indipendentemente dall’esito della finale di Dublino, all’Atalanta servono solo tre punti nelle ultime tre partite di campionato per garantirsi il posto nella competizione continentale più importante per i club. Finora Gasperini non ha ancora discusso con la famiglia Percassi sul suo futuro, non avendo avuto modo visto i molteplici impegni ravvicinati. Tuttavia è consapevole dell’interesse del Napoli, club che lo considera secondo alla lista dei desideri perché crede che con lui e il direttore sportivo Manna possano creare un nuovo lungo ciclo in cui i risultati e lo sviluppo dei giovani procedano di pari passo. Ma De Laurentiis che nel frattempo ha avuto contatti con altri allenatori (Conte, Pioli e Italiano) ha fretta di fare una scelta sul nuovo tecnico, anche per iniziare a pianificare il mercato. Per questo motivo attende una risposta, desiderando sapere se Gasperini lascerà davvero l’Atalanta alla fine della stagione. L’idea della società bergamasca, la quale nutre una forte ammirazione nel tecnico, è quella di blindarlo indipendentemente dall’esito delle due finali. Dopo la finale di Coppa Italia potrà finalmente ottenere la risposta che cerca, poiché all’Atalanta inizieranno i colloqui con l’allenatore per valutare se ci siano le basi per continuare insieme. La famiglia Percassi, con un contratto valido fino al 30 giugno 2025, vorrebbe trattenere Gasperini e anche prolungargli il contratto. Tuttavia, Gasperini è tentato dall’idea di ricominciare da Napoli, di ricostruire la squadra partenopea dopo una stagione difficile.Tra qualche giorno la situazione sarà più chiara. È probabile che l’Atalanta arrivi alla finale di Dublino con le idee già ben definite sul futuro del proprio allenatore.