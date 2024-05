Cannavacciuolo: “Conte? Lo porto io a Napoli!“

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport è intervenuto lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, grande tifoso del Napoli: “Conte o Gasperini al Napoli? A Conte lo vado a prendere io e lo porto a Napoli, a Gasperini mando un autista.Conte non lo conosco personalmente, ma da quello che vedo è uno che carica la squadra. Noi abbiamo bisogno di motivazione non di fenomeni, persone che sudano la maglia e vanno motivate di quello abbiamo bisogno. Secondo me, Antonio Conte è un grandissimo motivatore, è un allenatore che fa correre i giocatori il doppio. Spero che verrà a Napoli, secondo me è il momento giusto per Conte. Per infiammare la piazza e ripartire alla grande. Dobbiamo ripartire perché c’è una piazza importante intorno al calcio a Napoli”.