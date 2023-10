Salernitana-Napoli – Biglietti in vendita dalle 15: brutte notizie per i tifosi azzurri

Oggi parte la vendita dei biglietti per la trasferta di Salerno. Sul suo profilo ufficiale il Napoli svela i prezzi e la modalità di acquisto: “La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Salernitana – Napoli, in programma sabato 4 novembre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Arechi di Salerno, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Dalle ore 15:00 di martedì 31 ottobre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre 2023, vendita dei biglietti del settore ospiti riservata esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSCN, nel rispetto delle limitazioni stabilite dalle autorità competenti.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente sul web, collegandosi al sito www.ticketone.it“.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00 (€ 42,00 + € 3,00 di prevendita).