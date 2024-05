Venerato: “Conte arriva al Napoli, manca poco! Le ultime”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Tg Sport Notte per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Smentite le voci su un accordo già definito con Antonio Conte. Il colloquio con il club e soprattutto con Manna prosegue, ma mancano ancora diversi aspetti da chiarire. Per Conte ogni giorno può essere quello decisivo, ma la trattativa presenta ancora diverse divergenze da chiarire al più presto. Entrambe le controparti devono fare reciproci passi indietro. Ma la volontà è comune. Soprattutto quella di Antonio (anticipata in tempi non sospetti). Lui ha scelto Napoli. Ma il Napoli sceglierà Conte? Pochi giorni e sapremo. Tutto assolutamente aperto“.