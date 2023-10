10 giornate di campionato e 3 di Champions: il confronto tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia

Che il Napoli abbia avuto in involuzione soprattutto a livello di gioco è ormai evidente. Prestazioni non sempre all’altezza hanno fatto si che la posizione di Rudi Garcia non sia più salda al comando, e ogni volta che la vittoria non arriva il tecnico appare più vicino all’esonero. Solo cinque mesi fa, gli azzurri diventavano Campioni d’Italia dopo una stagione clamorosa con 90 punti in Campionato, una semifinale di Champions sfiorata e il miglior gioco espresso non sono in Italia ma anche in Europa. I numeri a confronto dopo le prime dieci giornate ci spiegano meglio l’involuzione del Napoli: Spalletti a questo punto della stagione era 1° in campionato con 26 punti, due in più dell’Atalanta, tre del Milan, cinque della Lazio, sette della Roma, otto sull’Inter e dieci della Juve. Aveva totalizzano 25 goal in campionato subendone 9 e vinto le prime tre partite di Champions contro Liverpool, Rangers e Ajax con 13 goal realizzati e 2 subiti. Il Napoli di Garcia è attualmente 5° fuori dalla Champions, con 22 goal fatti e 12 subiti e due vittorie di misura su tre in Champions. Non è solo una questione di numeri però a spiegare le differenze tra i due, ma anche il gioco. Al Napoli di Spalletti piaceva avere la palla e stancare gli avversari, facendo sempre possesso negli ultimi 30 metri, Garcia predilige un possesso più sterile, contropiedi e lanci lunghi che spesso portano ad un nulla di fatto. Lobotka non è più centrale come con Spalletti dove il gioco passava sempre dai i suoi piedi. Differenze sostanziali che stanno penalizzando il Napoli costretto già dopo 10 giornate ad inseguire le prime della classe per provare a raggiungere la zona Champions e non più in piena lotta per lo Scudetto. Il Napoli non gira più e ADL questo lo ha capito e cerca di stare il più possibile vicino alla sua squadra perchè al momento Rudi Garcia non sembra in grado di invertire la rotta.