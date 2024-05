Taglialatela: “Conte ti alza il livello della squadra e sarebbe ottimo per il Napoli”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto al programma Tv Club Napoli All News per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha obbligo di vincere almeno la partita contro la Fiorentina per dare un piccolo senso a questa annata disastrosa. È Conte l’uomo giusto per ripartire? Io penso che l’allenatore sia importante, ma non penso possa poi cambiare tanto, spesso conta l’ambiente e le motivazioni nelle quali lavori. Conte può fare la differenza perché muove anche tutta la sua struttura composta da molti collaboratori di alto livello. In 1-2 anni puoi giocarti di nuovo lo scudetto. Come portiere del Napoli ci vuole grande forza ed esperienza quindi ci vuole un profilo importante, anni fa consigliai Vicario quando era all’Empoli e il Napoli si è fatto scappare una grossa opportunità e infatti il ragazzo è finito al Tottenham in Premier”.