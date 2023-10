Cassano alla Bobo Tv: “Serie A farlocca, ecco perchè Lukaku va bene”

Nell’ultima edizione del programma televisivo condotto da Bobo Vieri, l’ex calciatore Antonio Cassano ha discusso il confronto tra Inter e Roma e il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Durante la discussione, Cassano ha espresso una critica sul livello della Serie A, sostenendo che, secondo lui, il campionato italiano non sia particolarmente competitivo. Ha scherzato sul fatto che lui, insieme a Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, potrebbe ancora giocare nel campionato italiano, anche se ognuno di loro ha qualche “difetto” fisico, come il peso in eccesso di Cassano, il problema alle gambe di Nicola e i denti di Bobo. Questo commento scherzoso è stato fatto per sottolineare la percezione di Cassano che il campionato italiano non richieda necessariamente il massimo delle prestazioni fisiche.