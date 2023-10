Gazzetta – Kvara e Osimhen tra i giganti del calcio, i loro nomi incisi tra le stelle

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono tra i migliori calciatori al mondo, candidati al Pallone d’Oro sono entrati nella top 20. Il lavoro di Luciano Spalletti e il loro talento è stato consacrato da un risulato unico. Questo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, che scrive:

“Victor Osimhen indubbiamente il centravanti di riferimento e capocannoniere dello scorso torneo vinto proprio dagli azzurri. Parliamo dell’ottavo più forte giocatore, come ha detto la classifica ufficiale del Pallone d’oro. E se in quella stessa classifica c’è anche il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, al 17° posto, davanti a giganti come Lewandowski, Kane e Lautaro Martinez, è santificato il lavoro del rimpianto Luciano Spalletti”.