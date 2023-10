Cannavaro: “Sconfitta con il Napoli sarebbe pesantissima per i rossoneri”

Il Milan sta vivendo il periodo più difficile della sua stagione. Due sconfitte consecutive tra campionato e coppe hanno minato le certezze dei rossoneri che hanno perso il 1° posto in Serie A e complicato non poco il passaggio turno in Champions League. Fabio Cannavaro ai microfoni di Prime Video ha commentato così il momento degli uomini di Pioli: “Leao deve dare di più, deve prendersi le sue responsabilità. Gioca al Milan, in Champions, i tifosi e la società credono in lui e ha tutto per fare bene, ma deve rendere di più. Ora c’è il Napoli e se dovessero perdere anche al Maradona diventa pesante. Contro gli azzurri sarà una partita fondamentale perchè se continueranno a mancare punti e risultati il Milan potrebbe perdere le sue certezze”.