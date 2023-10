Sacchi sulla Gazzetta: “Forse qualche giocatore del Napoli si è rilassato? Mi auguro che Garcia…”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha scritto a proposito del turno di Champions League delle italiane sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Tra le altre, si è parlato anche del Napoli.

“Il Napoli che ha battuto in trasferta l’Union Berlino è molto distante da quello della scorsa annata. Forse qualche giocatore si è rilassato? Può darsi. Di fatto, i ragazzi di Garcia non sono attenti come lo erano in passato, vengono meno nella determinazione e in particolare, non pressano. Ho visto commettere parecchi errori ad uno come Lobotka, che l’anno scorso era sempre praticamente perfetto. Anche i terzini non stanno rendendo come in passato. Qualcuno, tra cui Kvaratskhelia e Raspadori sta recuperando, ma la strada è lunga. Il Napoli, e questo è quel che emerge subito osservando le prestazioni, non sta più dando spettacolo. Mi auguro che Garcia riporti la squadra al livello della scorsa stagione, quando era diventata un modello per tutta l’Europa”.