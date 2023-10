Sky – Tensione in casa Milan. Le parole di Calabria e la risposta di Pioli fotografano un momento non sereno

Il clima in casa Milan non è quello dei giorni migliori. A far trapelare questa sensazione è stato il botta e risposta a fine partita tra il capitano Davide Calabria e l’allenatore Stefano Pioli. Al termine della gara persa per 3-0 contro il Paris Saint-Germain, il terzino ha rilasciato delle forti dichiarazioni in cui critica l’atteggiamento di alcuni compagni di squadra, tra cui un: “Chi non ci crede resti a casa”. Successivamente, il tecnico ha replicato, rivelando che nessuno a Milanello è venuto meno nell’impegno e che Calabria ha sbagliato davanti ai microfoni. Un’immagine che, secondo quanto rivelato da Sky Sport, rappresenta il clima non sereno all’interno dello spogliatoio rossonero, reduce da due sconfitte consecutive in due scontri diretti. Il prossimo impegno sarà contro il Napoli campione d’Italia, nel quale non ci saranno Luka Jovic, Samuel Chukwueze e Noah Okafor.