Monza, il ds: “Vi spiego perché Popovic non ha ancora espresso le sue qualità”

A gennaio il Napoli era riuscito a tesserare Matija Popovic, talento classe 2006 strappato alle big europee. Grande entusiasmo da parte degli esperti, sicuri che Aurelio De Laurentiis avesse fatto di nuovo centro. Il talentino serbo è stato subito girato in prestito al Monza. Negli ultimi mesi, però, non c’è stata alcuna conquista lombarda. A TV Play è intervenuto Michele Franco, direttore sportivo dei brianzoli, che ha spiegato il motivo: “Popovic? Ha una grandissima tecnica – ha detto – ma qui è arrivato in ritardo di condizione. Calciatore valido con struttura fisica importante, ha frequenza di passo. Senza condizione fisica, però, è difficile mettere in mostra le proprie qualità”.