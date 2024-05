Da Firenze – L’addio di Italiano solleverà tanti paragoni. Non cambia idea, ma può comunque vacillare: il punto

Mentre Repubblica dà in stato avanzato i colloqui per convincere Stefano Pioli a sedersi sulla panchina azzurra, oggi Firenzeviola.it riflette sull’addio di Vincenzo Italiano. Il tecnico è tra i pretendenti per la panchina azzurra. Mario Tenerani scrive sul suo editoriale quella che è la certezza di tutti: “Si continuerà a discutere all’infinito su Italiano. Le chiacchiere non si placheranno nemmeno quando siederà su un’altra panchina perché qualcuno solleverà paragoni”. Sì, perché l’italotedesco ha trasformato la Fiorentina regalandole una finale di Coppa Italia e tante soddisfazione in Serie A e in Conference League. Il giornalista, inoltre, ha scritto che il tecnico non cambierà idea circa il suo addio, ma qualcosa (o meglio, qualcuno) potrebbe farlo vacillare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Se lo spogliatoio è così unito il merito va ai professionisti che lo compongono e ad un allenatore (lo vogliamo dire?) che ha trovato la chiave giusta per entrare nella testa dei calciatori. Italiano e il gruppo sono il segreto della Fiorentina. Il ritorno tra pochi giorni in Belgio sarà tutt’altro che semplice, Atene è ancora lontana, ma con questi ingredienti è consentito sognarla. Da fuori tecnico squadra ci fanno respirare un buon clima ed è un peccato che Italiano se ne vada. Non ci risulta che abbia cambiato idea: qualcuno si spinge in avanti e spera che un trionfo in Conference, con accesso immediato all’Europa League, potrebbe far dondolare Italiano. Chissà… Di sicuro l’unico che potrebbe farlo vacillare è Rocco Commisso, ma anche in questo caso il quadro è poco nitido. Il presidente è arrivato a poche ore dalla sfida col Bruges e ripartirà martedì quando la Fiorentina volerà in Belgio”.