Luperto ricorda Napoli: “Con Albiol ci scriviamo spesso, ho giocato con gente fortissima!”

Sebastiano Luperto ha giocato nel Napoli dal 2013 al 2022. Dieci anni non proprio da protagonista, dalla Primavera alla prima squadra passando per molti prestiti. La sua avventura non è stata positiva, eppure il difensore la ricorda con piacere nell’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Ero nel settore giovanile del Lecce, feci tre comparse in prima squadra con Moriero. Poi è arrivato il Napoli. Ho lavorato con Benitez, Sarri e Ancelotti, da tutti ho imparato. Benitez un maestro si rapportava molto con i giovani, Sarri è la perfezione, maniacale, ti spiega. Ancelotti, col quale ho debuttato in Champions, ha un’esperienza dimostrata dalla sua grande carriera. Spalletti l’ho sfiorato in preparazione”.

Ma a Napoli non è decollato…

“Ero giovane. forse non ero concentrato come adesso. Oggi affronterei quella situazione in maniera più consapevole. Per un difensore la concentrazione e la lettura delle marcature preventive è fondamentale. Sono maturato. Ho imparato tanto da Albiol in questo senso. Uno di cui si è parlato meno, ma un grandissimo. Come Koulibaly. Ci scriviamo ancora. Ho giocato con gente fortissima, se penso a Higuain e Zielinski”.