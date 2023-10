Il giornale Libero ha analizzato l’attuale momento del Napoli, dopo le parole di De Laurentiis in conferenza stampa. Questo il breve pezzo: “Per De Laurentiis è un momento di nervosismo, tanto che ha tirato di nuovo in ballo Giuntoli dicendo che non è stato lui lo scopritore di Kvaratskhelia. Dalla sua conferenza ha fatto capire che in estate molti allenatori, anche giustamente, hanno rifiutato la panchina del Napoli per via della pesante eredità lasciata da Spalletti“.