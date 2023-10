Si stanno verificando in questi minuti scontri tra Ultras del Napoli e quelli del Verona, in zona Bentegodi. Come riportato dai colleghi de L’Arena, i tifosi del Napoli sono arrivati stamattina in zona Bentegodi lanciando fumogeni colorati in mezzo alla gente che era arrivata per fare acquisti al mercato. La situazione è tornata alla normalità in pochi minuti, molti ultras del Napoli sono stati identificati.