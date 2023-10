Inaugurato un nuovo murales alla Sanità, ecco “Diego il Gladiatore”

Ieri, venerdì 6 ottobre, alle ore 19, è stato inaugurato nel quartiere Sanità il murales dedicato a Diego Armando Maradona

L’opera, inaugurata per iniziativa della Curva A, è stata realizzata da un giovane argentino che si è innamorato di Napoli, in particolare del quartiere Sanità, durante la sua vacanza nella città partenopea. Il murales vede Maradona nelle vesti di un gladiatore soprannominato Capitan Pelusa, come veniva chiamato in Argentina.

Presenti anche alcuni cittadini napoletani che hanno esposto uno striscione con la celebre frase di Bud Spencer: “Io non sono italiano, io sono napoletano”.