Ansa – Corriere dello Sport parla di un possibile esonero per Mourinho, c’è la reazione della Roma

Situazione per niente tranquilla in casa Roma. Gli ultimi risultati sono stati più che negativi per i giallorossi. Il poker al Servette in Europa League non ha placato gli animi. A rendere l’ambiente ancora più pesante ci ha pensato il Corriere dello Sport. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni parla in prima pagina di un José Mourinho in bilico. Nel caso in cui lo Special One dovesse perdere a Cagliari, sarà presto esonerato. La Roma, fa sapere Ansa, ha bollato la notizia come fake news. Nessuna volontà di esonerare il portoghese e nessun contatto con altri allenatori, quindi niente Flick per un eventuale dopo Mourinho.