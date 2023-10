Napoli-Fiorentina, le possibili scelte di Italiano in vista del Napoli

Dopo il 3-0 rifilato al Cagliari e il 2-2 con il Ferencvaros in Conference League, la Fiorentina pronta a sfidare al Maradona il Napoli campione d’Italia in carica

Dopo l’infortunio di Christensen nel riscaldamento prima del match in Conference League, toccherà a Terracciano difendere la porta della squadra viola.

Difesa a quattro con Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta; tra Biraghi e Parisi, il primo è leggermente favorito.

A centrocampo Arthur, Duncan leggermente favorito su Mandragora e Bonaventura sulla trequarti.

Italiano giovedì ha parlato della possibilità che riposi Nico Gonzalez. Al momento l’argentino resta comunque in pole visto il momento di forma dato che Nzola non è al 100%, ma quest’ultimo ieri ha svolto l’intera seduta col gruppo e ora è favorito su Beltran; sull’altra fascia o Brekalo o Sottil o Kouamé.