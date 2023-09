Da Genova – Gilardino si copre e c’è un grande escluso

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, quotidiano genovese, ci potrebbe essere un cambio di modulo per il Genoa in vista della sfida col Napoli. Gli azzurri, si sa, hanno nel duo d’attacco Osimhen e Kvaratskhelia la loro arma letale. I rossoblù potrebbero quindi passare dalla difesa a 3 al 4-2-3-1. Ci potrebbe essere un’ulteriore copertura con il 4-4-2 con Sabelli e Frendrup sugli esterni e De Winter a destra da terzino e Vasquez a sinistra. In attacco Gudmunsson e Retegui. Il grande escluso è Malinovskyi.