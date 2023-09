GdS – Altri guai in casa Juve: questa volta c’entra CR7!

Non bastano i problemi circa il falso in bilancio, le plusvalenze fittizie e la positività al test doping di Paul Pogba, è un anno davvero complicato per la uventus. Si tratta di CR7: il portoghese, ora all’Al Nassr, vuole 19,9 milioni di euro netti. Si tratta di soldi che la società di Torino deve dare per le cosiddette manovre stipendi. Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, Cristiano ha deciso di agire per vie legali. A sostenerlo, un verbale del 2021 che afferma di “non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.