Chiariello, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mancato approdo di Gennaro Gattuso in Francia, al Lione. Queste le sue parole: “Chi semina vento raccoglie tempesta: ha litigato con ex compagni, con il presidente del Napoli, a Firenze. Gattuso non sarà mai un grande allenatore per il suo carattere”.