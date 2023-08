Garcia in conferenza: “Dobbiamo tirare di più verso la porta! Bene Raspadori con Victor, Natan deve imparare il nostro calcio. Sulla coppia Osimhen-Cholito invece…”

Cari lettori di MondoNapoli benvenuti alla conferenza stampa di Rudi Garcia nel post gara di Napoli-Sassuolo.

Queste le parole del tecnico:

Quanto può crescere ancora la squadra? “La serata è stata positiva, l’obiettivo era vincere. Non siamo ancora al meglio fisicamente. Dovevamo gestire alcuni calciatori come Kvara e Anguissa ha fatto la prima gara per intero, poi faceva un gran caldo. Peccato per l’espulsione del mio pupillo Maxime Lopez. Il dato negativo è che prendiamo poco la porta, solo il 20%! Un po’ di sfortuna per Giacomo con il palo all’inizio, poi tanti tiri fuori dallo specchio“.

Un aggettivo per Di Lorenzo? “Scherzando con la Rai ho detto che forse il capitano vuole giocare in attacco. Sul lato destro fa cose importanti. Sa difendere bene e attaccare con qualità. Sono contento perché se lo merita”.

Ha fatto i complimenti alla squadra dopo il 90′? “Avrei voluto stare in campo con i miei giocatori perché campo e tifosi sono fantastici. Visto che non dobbiamo allenarci domani non volevo farli entrare nello spogliatoio per farli lavorare in campo”.

Su Gabri Veiga? “Non parlo degli altri giocatori, solo dei miei”.

Olivera ancora titolare “Ho fortuna ad avere due grandi terzini sinistri. Mario Rui ha avuto un infortunio nel precampionato quindi è normale che inizi lui come titolare. Dopo Frosinone avrà il suo momento. Serviranno entrambi, perché du ottimi giocatori simili ma con caratteristiche diverse”.

Anguissa “Lo conosco bene perché lo allenavo al Marsiglia. E’ un leader importante per la squadra. Contento di averlo di nuovo con me, ora potrà prendersi responsabilità dentro e fuori al campo”.

Osimhen-Simeone e su Natan “Deve imparare la lingua, il calcio italiano e il Napoli. Lo faremo crescere. Si sta sciogliendo, è già meno timido. Stasera avevamo l’uomo in più ed è stato possibile farlo, sennò quando dovremo recuperare una partita, peciovanni non sia riuscito a fare gol”.

Raspadori e Osimhen “Vicotr ha fatto gol e ha fatto un gesto da fuoriclasse cedendo l’altro rigore a Raspadori. Giacomo mi piace perchè può fare tanti ruoli, corre e aiuta l a squadra. A parte la sfortuna e il palo, sono contento della sua gara. Sbagliare un rigore capita ai più grandi del calcio”.

Fine