Tuttosport – Provato Lindstrom al posto di Kvara, ma c’è anche Traorè

Come riporta Tuttosport, Francesco Calzona avrebbe provato Lindstrom al posto dell’indisponibile Kvara alla vigilia della sfida contro l’Udinese: “L’altra novità riguarda il sostituto di Kvaratskhelia e qui i dubbi sono tre. La logica porterebbe a Traorè, che nella posizione di esterno sinistro si mise in mostra nel Sassuolo, ma nella rifinitura di ieri il coach ha utilizzato Lindstrom. Per il danese oggi potrebbe essere la seconda presenza da titolare in campionato: l’unico precedente risale al 30 settembre, con netta vittoria a Lecce“.