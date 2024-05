SKY – Oltre a Lukaku il Napoli pensa a Dovbyk

Il Napoli per il dopo Osimhen, oltre a Romelu Lukaku starebbe pensando a Artem Dovbyk attaccante ucraino del Girona, autore di 20 goal quest’anno ne LaLiga. Queste le parole di Francesco Modugno giornalista di Sky:

“Il Napoli cerca un attaccante con le caratteristiche come quelle di Lukaku. E’ chiaro che anche lui potrebbe chiedere uno stipendio con delle richieste importanti, per una società forte ed attenta al bilancio temperato con una gestione sostenibile, questa scelta potrebbe diventare una riflessione. Però il Napoli cerca questo tipo di punta per sostituire Osimhen, a cui sono interessati PSG e Chelsea. Si dovranno approfondire i nomi per il suo sostituto, c’è un altro nome che è Dovbyk. Attaccante ucraino altissimo, venti gol in campionato con il Girona e ieri ha segnato anche contro il Barcellona; il Napoli lo segue molto attentamente, si è già mosso. Poi ci sono David e Gimenez. Il club azzurro ha molta disponibilità a livello economico, ma può ridurre qualcosa il fatto di non giocare la prossima Champions League, in limite di fascino”.