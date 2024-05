Nico Schira: “Mario Hermoso sempre più vicino all’Aston Villa a parametro 0”

Il mercato si accende con l’avvicinarsi della fine della stagione calcistica, soprattutto per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto. Tra questi troviamo Mario Hermoso, il difensore spagnolo dell’Atletico Madrid che lascerà la capitale spagnola a giugno. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, per il centrale rojiblanco sempre più vicino il passaggio all’Aston Villa, e con la squadra inglese è pronto a firmare un contratto fino al 2028. Il centrale interessava a varie squadre, tra queste anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.