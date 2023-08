TOP&FLOP di Napoli-Sassuolo: Il Capitano trascina la squadra

Seconda vittoria in due gare per gli azzurri in questo avvio di stagione. Buona la prima in casa con lo scudetto sul petto. Ecco chi sono i Top e Flop del Napolidella gara di oggi:

TOP – Di Lorenzo: Il Capitano è il vero leader di questo gruppo. La fascia destra è tutta sua. In fase offensiva e difensiva onnipresente. Serve subito un assist a Raspadori dopo un minuto che finisce sul palo. Da il la’ all’azione di Politano da cui scaturisce il rigore del vantaggio. Sigla il gol del raddoppio e della sicurezza grazie all’assist di Kvara. Cosa si vuole di più da lui? Insostituibile

FLOP – Raspadori: Ci spiace mettere Jack in questa posizione. Si danna l’anima sul fronte offensivo e fa anche dei buoni ripieghi difensivi. È sfortunato dopo un minuto colpendo il palo che avrebbe cambiato la sua partita probabilmente. Sbaglia alcuni appoggi e alcune scelte di tiro in fase offensiva. È sfortunato nel tiro dal dischetto che scheggia la traversa. Osimehn gli aveva lasciato il pallone per dargli gloria e fiducia. Peccato. Da rivedere sperando che la prossima volta la fortuna lo assista un po’ di più di oggi. Un giocatore importante per Garcia ma che deve trovare la sua dimensione per emergere.