Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport

“Ho sentito delle voci sul nuovo allenatore del Napoli. Da quello che so io in questi giorni gira la voce di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. A me farebbe molto piacere, potrebbe andar bene. Attendiamo come andrà a finire”.