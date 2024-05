Tuttosport – Calzona ormai separato in casa, ma si vuole chiudere conquistando l’Europa

Tra il tecnico azzurro Francesco Calzona ed il Napoli è ormai gelo totale, con il ct della Slovacchia che è separato in casa. Al termine della stagione ci sarà la separazione tra le due parti, con gli azzurri che stanno cercando un nuovo allenatore. Come scrive il giornale torinese Tuttosport l’allenatore spera di chiudere presto la stagione dopo aver avuto la speranza di una conferma anche per la prossima stagione. Questo il commento: “Anche Calzona, che è ormai un separato in casa, spera di chiudere presto dopo aver anche cullato l’illusione di una conferma nella prossima stagione. La stagione del rilancio, e che potrebbe essere senza le coppe Europee dopo 14 anni di fila di partecipazione. Non tutto però è perduto, perché chi si trova davanti agli azzurri in classifica non sta andando di gas, quindi l’Europa League non è del tutto una possibilità tramontata”.