Cds – Napoli, tanti gli infortunati in tutti i reparti: da Gollini a Raspadori

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli in merito agli infortuni: “Calzona, ieri, ha messo in fila due enormi vuoti: non convocati Kvaratskhelia, bloccato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra, e anche Raspadori, costretto a dare forfait per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato in allenamento. Due più Zielinski e Gollini, assenti già contro la Roma rispettivamente per una lesione al polpaccio sinistro e un problema alla spalla sinistra; e per finire pure Dendoncker, l’acquisto invisibile di gennaio, bloccato da un guaio muscolare“.