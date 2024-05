Udinese-Napoli: le probabili formazioni di Cannavaro e Calzona

Poco più di un anno dopo la conquista matematica dello scudetto avvenuta alla Bluenergy Stadium di Udine, il Napoli ci ritorna per affrontare i bianconeri ma in tutt’altra situazione di classifica e con morale diverso; il pareggio casalingo con la Roma della scorsa giornata di campionato ha fatto ben sperare per la prestazione, ma ci si aspettava una vittoria dopo aver rimontato il vantaggio dei giallorossi.

L’Udinese di Fabio e Paolo Cannavaro è alla disperata ricerca di punti salvezza; nell’ultima giornata di campionato l’Udinese ha ottenuto un prezioso punto in casa del Bologna delle meraviglie di Thiago Motta e le proverà tutte anche questa sera per strappare punti gli azzurri, spinta anche dal sostegno del proprio pubblico.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona

Fonte: www.fantacalcio.it