I campioni sono quelli che fanno la differenza, e Kvara, fa tutta la differenza del mondo

Per riconoscere un campione, a volte, basta poco. Te ne accorgi perché i campioni hanno qualcosa in più agli altri. I campioni sono quelli che fanno la differenza, in un modo o nell’altro. Nel calcio moderno si vedono tanti fenomeni, calciatori fortissimi in quasi tutte le squadre. Avere un campione in squadra, però, è un lusso che poche compagini possono permettersi. I campioni li riconosci dagli occhi, quegli occhi che si infiammano e che infiammano. Li riconosci dalla grinta, quella grinta che hanno solo i leoni, quella grinta che ha solo chi scende in campo esclusivamente per vincere. Li riconosci dai gesti, come quando un compagno segna, e il campione esulta più di come avrebbe esultato se a segnare fosse stato lui.

Di campioni di questo tipo, in un calcio moderno macchiato dall’ombra saudita e corrotto dal vile denaro, ce ne sono sempre meno. Gabri Veiga che a 21 anni si trasferisce in Arabia rinunciando al sogno di una vita per qualche milione in più è soltanto l’ultimo esempio. Tra le squadre che possono vantare un lusso simile, c’è però sicuramente il Napoli. Tra le fila del club partenopeo, c’è un predestinato, che la parola campione ce l’ha scritta nel DNA. Ovviamente si tratta di Kvicha Kvaratskhelia.

Dopo la fantastica annata d’esordio, con cui ha portato il Napoli a vincere finalmente uno scudetto dopo più di 30 anni vincendo anche il premio di MVP della stagione, al georgiano sono bastati pochi minuti per ricordare al mondo quanto sia importante per gli azzurri. Appena entrato, dopo aver toccato un paio di volte il pallone, decide di riprendersi i riflettori che l’infortunio gli aveva ingiustamente tolto. Si accentra per farsi dare il pallone in una zona non sua, presidiata già da personaggi illustri come Anguissa e Raspadori. Controllo di suola orientato che lo proietta proprio in mezzo ai due difensori, che potevano aspettarsi tutto fuorché ciò che è riuscito a fare Kvaratskhelia. Un altro tocco per portarsi il pallone avanti e impostare lo scenario perfetto per il suo rientro in campo e nel cuore dei tifosi. Passaggio illuminante, fantascientifico per il capitano che deve solo piazzare alle spalle di Consigli. Il secondo gol che chiude una partita difficile, come solo un campione potrebbe fare. Come solo Kvaratskhelia potrebbe fare.