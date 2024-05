Allenamento pre-Udine per il Napoli: ancora out Kvara e Zielinski. Problemi per altri due azzurri

In vista del match di campionato valido per la 35esima giornata di Serie A tra Udinese e Napoli al Bluenergy Stadium, programmato per domani alle 20:45, il Napoli quest’oggi ha svolto la sua regolare seduta di allenamento. All’SSCN Konami Training Center, la squadra ha rifinito gli ultimi dettagli per la partita. Vari calciatori non si sono però allenati in gruppo a causa di problemi fisici:

Out ancora Kvaratskhelia, che si è allenato in palestra e con ogni probabilità non disputerà la gara, insieme a Zielinski che ha svolto terapie. Quest’oggi alla lista di infortunati si sono poi aggiunti anche Raspadori, che ha svolto terapie a causa di un trauma alla caviglia sinistra risentita nel corso dell’allenamento di ieri, e Dendoncker, per un risentimento muscolare. A recuperare invece Juan Jesus e Politano.