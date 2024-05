Cds – “Sarò Con Te”, incasso da record al botteghino; presto una serie sui sette anni di Maradona

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport riporta del grande successo al cinema di “Sarò con te”, il film-documentario sull’impresa di Spalletti e dei suoi uomini compiuta ormai più di un anno fa: “Lo scudetto al botteghino. ‘Sarò con te’, il film di Andrea Bosello, prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, ha scalato la classifica del box office piazzandosi al primo posto, con quasi 500.000 euro di incasso raccolti tra il primo giorno di uscita – sabato – e le anteprime serali di venerdì. Il film sulla cavalcata trionfale del Napoli di Spalletti nel campionato 2022-2023, realizzato dal documentarista reduce da tanti successi con National Geographic, prosegue la programmazione in oltre 150 sale in tutta Italia, a un anno di distanza dalla vittoria del terzo e storico tricolore del club. Prossimamente, tra l’altro, uscirà anche una serie di quattro puntate con tutto il materiale registrato nel corso della realizzazione di ‘Sarò con te’ che per motivi temporali, legati alla durata, non è stato inserito nel film. Bosello e la Filmauro, però, non si sono limitati esclusivamente al racconto dell’entusiasmante scudetto attraverso la pellicola presentata in anteprima giovedì a Napoli con la squadra e l’allenatore – ora ct della Nazionale -, e il nuovo lavoro in uscita: in programma, infatti, c’è anche una serie sui sette anni di Maradona a Napoli“.