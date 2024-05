Sky – Non vere le voci su Pioli: Gasperini, Conte e Italiano ancora in pole

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, chiarisce alcune voci circolate negli ultimi giorni. De Laurentiis non ha scelto Pioli, che resta però ancora in pole. I candidati per la panchina del Napoli restano Gasperini, Conte e Italiano. Nessuno sembra prevalere sull’altro.

Italiano sembrerebbe in svantaggio rispetto agli altri, ma manca ancora l’incontro con ADL e Manna. Su Gasperini bisognerebbe comprendere i rapporti che ancora lo legano all’Atalanta e se si libererà a fine stagione. Infine c’è Conte. Prima di poter scegliere il desiderato allenatore bisognerebbe ragionare sui conti del Napoli senza Champions e ancora in lotta per l’Europa.

Non sarà una scelta semplice e rapida vista la situazione delicata in cui il Napoli si trova.