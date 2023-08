Montervino: “Garcia fa bene a provare diverse tattiche, vi spiego”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Le prove tattiche contro il Girona significa che l’allenatore è confuso? Non credo che Garcia non abbia le idee chiare, penso che voglia provare i giovani e tutti gli elementi che ci sono in ritiro e fare un test anche su altri eventuali moduli alternativi al 4-3-3. I nodi Zielinski e Lozano? Se Zielinski resta un nodo da sciogliere ancora, forse le prove di Garcia sono anche dettate dallo sperimentare un sistema di gioco alternativo senza il polacco, per esempio con Raspadori sotto punta. Certe cose talvolta nascondono dettagli che all’allenatore tornano utili”.