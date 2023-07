Cannavaro: “Napoli in pole per lo scudetto, ma occhio alle milanesi e alla Juve”

In un’intervista rilasciata a Bianconeranews.it, Fabio Cannavaro ha parlato della prossima stagione di Serie A.

Queste le parole del Campione del Mondo 2006: “Il Napoli resta favorito in quanto campione in carica, il Milan m’intriga molto perché ha voluto puntare su giocatori di qualità, ma occhio anche a Inter e Juventus. Il trio composto dalle due milanesi e dalla Juve potrà dare del filo da torcere alla squadra di Garcia, penso che molto ce lo dirà già la partenza che farà ogni squadra, partire bene è importante per arrivare in fondo”.