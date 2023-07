Tmw – Zanoli al Genoa e Faraoni al Napoli, i dettagli

Il valzer dei terzini destri dipende tutto dal Napoli, in particolare da Rudi Garcia. Il tecnico francese, in questi giorni di ritiro, sta prendendo del tempo per valutare il futuro del giovane Alessandro Zanoli, reduce da sei mesi alla Sampdoria da vero protagonista.

Qualora l’allenatore dia il via libera alla cessione in prestito del difensore partenopeo, il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi su Marco Davide Faraoni. Nonostante i continui bluff del suo agente Mario Giuffrida, secondo quanto riportato da Tmw, c’è l’accordo tra il giocatore e la squadra azzurra. Il guastafeste della qualificazione in Champions dell’era Gattuso ha accettato un triennale da 1 milione di euro a stagione , mentre il Verona riceverebbe una cifra pari ai 3 milioni.

In sponda Genoa, Gilardino attende e gradirebbe l’approdo dell’esterno classe 2000.