La storia d’amore tra Piotr Zielinski e Napoli, salvo clamorosi colpi di scena, continuerà. Comer riportato da “Il Mattino”, è stata raggiunta una totale intesa sull’estensione del contratto del polacco. Il fuoriclasse azzurro percepirà uno stipendio da 4 milioni a stagione spalmati nelle prossime tre. Nulla da fare dunque per la Lazio e per le squadre arabe, le quali avevano tentato di far vacillare il centrocampista a suon di milioni.