GdS – Ecco perchè ADL ha scelto Meluso come nuovo ds: i dettagli

Dopo un lungo casting per il direttore sportivo, il Presidente del Napoli ha scelto Mauro Meluso. 58 anni, Meluso nei suoi trascorsi nel mondo del calcio ha realizzato grandi successi con Lecce e Spezia. Ha riportato i giallorossi in Serie A dalla Serie C e con lo Spezia, alla sua prima stagione nella massima serie, ottenne la salvezza con Vincenzo Italiano come allenatore. Un uomo di esperienza, in grado di fare da cuscinetto tra squadra e Presidente quando ce ne sarà bisogno. Gazzetta dello Sport.