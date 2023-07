Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Faraoni è ad un passo dal Napoli e ricoprirà il ruolo di vice di Di Lorenzo. L’esterno del Verona, che tanto fece male agli azzurri nel 2021, prende il posto di Zanoli che verrà girato in prestito al Genoa per continuare il suo percorso di crescita. Dopo l’ottimo mezzo anno alla Sampdoria nella passata stagione, il futuro del terzino italiano sarà ancora in Liguria sponda rossoblu.