Ssc Napoli, il report della sessione mattutina dei test a Castel Volturno

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report della seconda giornata dei test della mattina svolti a Castel Volturno, l’ultima giornata prima della partenza in ritiro. Oggi pomeriggio è prevista la seconda parte.

“Seconda giornata di test per gli azzurri all’SSCN Konami Training Center. Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui e poi ancora Gaetano, Zedadka e Zanoli hanno aperto ufficialmente la nuova stagione azzurra. Questa mattina alcuni dei protagonisti dello Scudetto hanno svolto i primi test medici e fisici-atletici. Nel pomeriggio gli azzurri si ritroveranno nuovamente al centro sportivo per una sessione di allenamento in campo”.