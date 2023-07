Alessandro Matri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A: “Nessuno si aspettava Garcia, ADL ha stupito tutti. Da come ne ha parlato in conferenza credo sia stata una scelta a pelle, sarà stata la proposta di gioca di Garcia e la forte voglia del tecnico di sposare questo progetto a convincere subito il Presidente quando si sono conosciuti. Questo è un ottimo inizio per iniziare una sana collaborazione”.