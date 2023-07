Cannavaro: “L’anno scorso si è vista la mano di Spalletti. Il Napoli non dovrà perdere Osimhen”

Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha parlato nel corso della presentazione del nuovo calendario della Serie A. Tra gli argomenti, si è parlato di come il Napoli campione ripartirà in vista del campionato.

“La squadra è cambiata, specie nel manico. Spalletti è andato via, in questo campionato si è vista la mano dell’allenatore al di là dei giocatori. Poi peserà un’assenza come Kim, ma c’è un nuovo tecnico come Garcia e il presidente De Laurentiis dice di continuare. Vedremo, ma non dovrà perdere Osimhen“.