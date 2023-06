Giuffredi risponde a Iervolino: “Non mi toglierà la libertà di parola. Avrebbe dovuto dire tutta la verità”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri dei calciatori del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Matteo Politano, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc, dove ha parlato dell’esposto di Danilo Iervolino nei suoi confronti.

“L’esposto di Iervolino nei miei confronti? Penso che abbia avuto la delega dal governo per togliere la libertà di parlare alle persone, ha contestato con un esposto una mia intervista dove ho detto che Sepe ha la volontà di rimanere a Salerno e in fase di calciomercato ho fatto un’analisi di Kastanos chiedendo di attuare il suo valore. Iervolino forse ha avuto la delega dal governo di togliere la libertà di parola alle persone, ma la libertà di parola non me la toglie nessuno perché ho espresso un mio pensiero. Avrebbe dovuto dire tutta la verità il signor Iervolino, non solo quello che gli faceva comodo. Io gli vorrei ricordare che sono lo stesso agente che gli ha portato Sepe quando erano quasi retrocessi e sono lo stesso agente che ha compreso lo spostamento di pagamenti quando non potevamo. La cosa più grave è che io ricevo un messaggio da De Sanctis che il presidente Iervolino è stato incalzato da altri miei colleghi agenti. Se poi il presidente Iervolino vuole cambiare il mondo del calcio per le cose serie, sono il primo che lo vuole aiutare. Faccio questo lavoro da 13 anni ed è la prima volta che mi capita una cosa del genere, adesso ci saranno le sedi opportune per vedere quello che si dovrà vedere. Chi mi conosce sa bene che dico sempre quello che penso, ci metto la faccia e sono pronto ad andare ovunque e davanti a chiunque. Posso avere pregi e difetti, ma fare una sceneggiata di questa è costume di Iervolino, non del calcio italiano. Di solito i presidenti si lamentano perché un agente fa richieste economiche esose e non l’ho fatto con Iervolino, ma la libertà di parola non me la toglierà nessuno. Spero che questo esposto abbia seguito perché ognuno farà la figura che si merita dopo il messaggio che ho ricevuto. Tutta questa sceneggiata da tanti presidenti con cui ho avuto punti di vista diversi non l’hanno mai fatta”.