Secondo Sky Sport nella lista dei possibili sostituti di Kim c’è Ko Itakura, difensore giapponese in forza al Borussia Monchengladbach. Classe 97, Itakura è in Europa dal 2019 dove ha giocato in Olanda per quasi tre anni prima di approdare in Germania allo Schalke e successivamente al Borussia la scorsa stagione. Al momento non è in cima alla lista di De Laurentiis ma potrebbe diventare obiettivo concreto qualora i nomi più caldi dovessero sfumare.