Gds – David primo nome se parte Osihmen: i dettagli

La Gazzetta della Sport parla del possibile sostituto di Osimhen qualora il nigeriano dovesse lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Il primo nome sulla lista è quello di Jonhatan David, 23enne del Lille, autore di 26 reti quest’anno in 40 presenze. Contratto in scadenza nel 2025, l’attaccante canadese sostituì proprio Osimhen quando arrivò al Napoli dal Lille e potrebbe farlo nuovamente. La sua valutazione si aggira attorno ai 50 milioni e considerando la breve durata del contratto che gli resta e gli ottimi rapporti tra le due società, l’affare potrebbe essere in discesa.