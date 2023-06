CdM – Giuntoli e ADL, si va verso l’addio: la situazione

Cristiano Giuntoli è davvero vicino all’addio? Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, ha fatto il punto sulla situazione. Questo quanto evidenziato:

“Sono giorni decisivi questo per l’addio di Cristiano Giuntoli. C’è la possibile data, perché entro il 30 giugno potrebbe arrivare il via libera di De Laurentiis che saluterà il suo direttore sportivo pronto a firmare già con la Juventus. Ci sono stati negli ultimi giorni dei nuovi contatti con il presidente De Laurentiis, il dialogo per definire un’intesa riguardo alla risoluzione dell’ultimo anno di contratto sembra ormai avviato”.