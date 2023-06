L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione per quanto riguarda i portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli potrebbe considerare l’acquisto di Emil Audero come secondo portiere. Il club azzurro dunque non riscatterà dall’Atalanta Pierluigi Gollini, che potrebbe partire nuovamente in prestito.