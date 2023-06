CdS – Due top player azzurri presenti sin dai primi giorni di ritiro a Dimaro, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una novità riguardante il ritiri estivi. Secondo il quotidiano dopo due settimane di riposo, la stagione riprende il 12 luglio con Garcia come allenatore e l’emozione di vedere il nuovo Napoli con il tricolore sul petto trentatré anni dopo. Si incontreranno a Castel Volturno per due giorni di allenamenti e test fisici, prima di partire per Dimaro, dove rimarranno fino al 25 luglio. La squadra è in attesa del primo incontro con il nuovo allenatore, che conta su Osimhen e Kvaratskhelia per raggiungere i loro obiettivi. Il tecnico ha dichiarato di voler resettare il passato e ripartire con ancora più determinazione. Garcia inizierà a valutare i giocatori disponibili e motivarli durante i due ritiri estivi, a Dimaro e Castel di Sangro che precedono l’inizio della stagione.